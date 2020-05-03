شكرا لقرائتكم أحمد عيد: مكنش عندى مشكلة ألعب للأهلى لكن الزمالك طلبنى فى نفس التوقيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك و حرس الحدود السابق أنه حصل على عرض من النادى الأهلى قبل الإنتقال إلى الزمالك ، قائلا مكنش عندى مشكلة ألعب فى الأهلى بعيدا عن الإنتماءات و لكن عرض الزمالك كان فى نفس التوقيت و رغبتى حسمت الأمر .

وأشار أحمد عيد فى تصريح لبرنامج النجوم ورمضان على إذاعة الشباب و الرياضة أن طبيعى أن يكون لاعب عنده إنتماء و لكن كإحترافيا لم يؤثر عليه فى أى نادى يلعب بقميصه .

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و يرى أحمد عيد أن السوشيال ميديا فى الوقت الحالى تكبر المواضيع فى الرياضة المصرية و تتناولها بشكل لا يليق .

كما قال عيد فى تصريحاته أن يستغل رمضان السنة دى فرصة للإعتكاف و التقرب من ربنا و الأسرة فى ظل الحظر سبب فيروس كورونا المستجد .

وأعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موافقته مسبقا على ترشيحه من زميله طارق حامد ردا على دعوة سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.