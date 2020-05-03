شكرا لقرائتكم محمد أبو العلا: عندما كنت لاعبا كنت بتعب فى رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد أبو العلا كابتن نادى الزمالك السابق طقوسه فى شهر رمضان خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت قائلا : " أحرص دائماً على ختم القرأن فى شهر الصيام والتقرب لله بكل العبادات لاسيما فى العشرة الاواخر من الشهر الفضيل وليلة القدر "

وتابع أبو العلا : " عندما كانت لاعباً كان شهر رمضان يتعبنى جسدياً لان أهم شىء لنجم الكرة النوم والأكل وهى أمور غير منتظمة فى شهر الصيام ولكن بعد الاعتزال أصبح شهرى المفضل"

ويضيف كابتن الزمالك السابق : " أحرص على المواظبة على الرياضة فى شهر الصيام ولكن حالياً رياضة بشكل فردى من أجل التباعد الاجتماعى خوفاً من كورونا ، لذا أحرص على ركوب الدراجات وأشاهد مسلسل واحد لتنظيم وقتى".

وعن المطبخ يقول محمد أبو العلا : " ماليش فى المطبخ أخرى أقلى أو أسلق بيض ، والدتى الله يرحمها كان أكلها مميز ف عمرى مافكرت أدخل المطبخ وندمت أنى متعلمتش عشان أعتمد على نفسى بس بردو بحب أساعد وأشارك فى تنظيم السفرة بعد الأكل ، وبحب الاكل الخفيف مش الدسم وأكره رؤية نوعيات كثيرة على مائدة رمضان تشعر معدتى بالتعب فوراً ، ودائماً أفضل المشويات والاسماك"

وعن أزمة كورونا يقول أبو العلا : " شكلت الواقع المصرى بطريقة جديدة جعلتنا نقلل من العزومات بإستثناء عزومات الأهل ، وضعت قيود على الجوامع وهى أكبر سلبياتها ، جعلت أكلاتنا صحية لاننا نهتم بالمناعة ، منعت التسوق بشكل يومى ، حرمتنى من حضن أبويا بشوفو وبخاف نسلم على بعض "

وعن نصيحته لنجوم الكرة قال كابتن الزمالك السابق : " خلوا بالكو من وزنكو عشان متاخدوش وقت طويل فى إستعادة الفورمة مع عودة الدوري "

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وعن أمنيته فى شهر رمضان يقول محمد أبو العلا : " بحلم أن ربنا يزيح غمة كورونا التى اعتبرها تهذيب وإصلاح ، وواثق أن ربنا حامى مصر لانها مرت بمواقف كتير أظهرت قوة وصلابة شعبها وبإذن الله المحنة هتمر ".

وفى وقت سابق ، أكد محمد أبو العلا ، أن الإهتمام بقطاع الناشئين أصبح أمر هام لتصحيح مسار الكرة المصرية، مشيراً إلي أنه يلعب داخل صفوف نادي الزمالك منذ سن الثامنة من عمره.

قال أبو العلا في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" للاعلامي أحمد شوبير علي قناة "أون تايم سبورتس"، "دخلت صفوف الزمالك من اختبارات الناشئين وليس عن طريق الواسطة أو غيرها من الطرق".

وأضاف لاعب الزمالك السابق ، أن علي شرف رئيس قطاع الناشئين للقلعة البيضاء، هو أول من اختاره لينضم إلي صفوف الناشئين ، موضحاً أنه تألق كثيرا ونجح للانضمام إلى صفوف منتخب مصر.

وأوضح ابوالعلا ، أن الهولندي رود كرول المدير الفني للزمالك حين ذاك ، كان أول من ضمه للفريق الأول وهو في سن الـ 17 عاما، على الرغم من وجود العديد من اللاعبين المتألقين في مركزه في ذلك التوقيت، مؤكداً أن المشاركة المستمرة مع منتخب مصر كانت سببا من أسباب تصعيده للفريق الأول، وأول ظهور له في قائمة الفريق الأول للزمالك كانت مباراة أمام الأهلى.

وأردف أبو العلا ، أنه كان قريبا من اعتزال كرة القدم عقب رحيله من نادي الزمالك، في صيف 2009، حيث كنت بمر بحالة نفسية صعبة"، مضيفا:"طارق يحيى، كان يتولى وقتها تدريب الانتاج الحربي، عقب صعود الفريق للدوري الممتاز، وقال لي أوعى تعتزل مازال أمامك الكثير لتقدمه في الملاعب".

وتابع: "طارق يحيى، قال لى ستشعر بحزن كبير، حال اعلانك اعتزال كرة القدم، خاصة أن عمرى وقتها كان 29 عاما، وقررت بعد ذلك الانضمام للانتاج الحربى وقدمت مستوى متميز، وانتقلت بعدها لانبى".