شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت: المحمدى يحصل على الجنسية الإنجليزية بعد زواجه من فتاة بريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إذاعة أون سبورت، عبر برنامجها "3 فى مهمة رمضانية"، أن أحمد المحمدى لاعب أستون فيلا الإنجليزى وكابتن منتخب مصر حصل على الجنسية الإنجليزية بعد إتمام زواجه من فتاة إنجليزية، عقب انفصاله عن مصممة الأزياء هبة العوضى زوجته الأولى وأم ابنه مالك.

المحمدى يلعب فى أستون فيلا، بجانب الجناح المصرى الآخر محمود حسن تريزيجيه، وانضم المحمدى لصفوف الفيلانز عام 2017، قادما من فريق هال سيتى.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة، عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل توقف المنافسات، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

وتحدث أحمد المحمدى لاعب المنتخب المحترف فى أستون فيلا الإنجليزى عن تجربته فى الملاعب الإنجليزية، وبداياته فى الدورى الإنجليزى واختلاف الأجواء بين مصر وإنجلترا من حيث الطقس.

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ونشر الموقع الرسمى لنادى أستون فيلا الإنجليزى حوارا مع المحمدى، وذلك بعد انقضاء 10 أعوام على تواجده فى الملاعب الإنجليزية، وافتقادة لأسرته وأصدقائه ولكنه تعود على هذه الأجواء الجديدة سريعا، بالإضافة إلى معاناته من عدم اتقانه اللغة الإنجليزية فى البداية.

وأشار المحمدى إلى أنه فخور بما حققه طيلة السنوات العشر التى قضاها فى إنجلترا، حيث يعد أول لاعب مصرى يحقق هذا الانجاز.

وعن التأهل مع استون هذا الموسم إلى المشاركة فى البريميرليج، أكد المحمدى أن الفريق كان قريبا من التأهل عام 2018، ولكن لم يتحقق ذلك، إلا أن إرادة اللاعبين بإعادة أستون فيلا إلى مكانه الطبيعى فى البريميرليج كان وراء الصعود.

أكد الدولى المصرى إلى أن أستون فيلا يعد واحدا من أكبر أندية الإنجليزية وفى العالم، وأن الأجواء فى ملعب "فيلا بارك" رائعة.