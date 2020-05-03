شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: "مكنش عندى مشكلة ألعب فى الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك وحرس الحدود السابق، أنه حصل على عرض من النادى الأهلى قبل الانتقال إلى الزمالك، قائلا، "مكنش عندى مشكلة ألعب فى الأهلى بعيداً عن الانتماءات، ولكن عرض الزمالك كان فى نفس التوقيت ورغبتى حسمت الأمر".

وأضاف أحمد عيد، فى تصريح لبرنامج النجوم ورمضان على إذاعة الشباب والرياضة، "طبيعى أن يكون لاعب عنده انتماء ولكن إحترافيا لم يؤثر عليه فى أى نادٍ يلعب بقميصه".

وأشار أحمد عيد إلى أن السوشيال ميديا فى الوقت الحالى تكبر المواضيع فى الرياضة المصرية وتتناولها بشكل لا يليق .

ولفت عيد إلى أنه يستغل رمضان للاعتكاف والتقرب إلى الله والأسرة فى ظل الحظر الذى يفرضه فيروس كورونا المستجد .