شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة غرامية.. كيف احتفل الأنجولى جيرالدو بعيد ميلاد زوجته؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل الأنجولى جيرالدو، نجم النادى الأهلى، زوجته برسالة غرامية عبر حسابه على إنستجرام احتفالا بعيد ميلادها، حيث نشر صورتها مع والدته ونجله وعلق قائلا، "عيد أم سعيد ياحبى.. يمثل تاريخ اليوم كل ما تقصده لى، لكل من يعرفك، وخاصة لأطفالنا.. أنا فخور للغاية برؤية أنك أم حنونة ومحبة ورائعة ..أنت كل ما أتمناه فى الزوجة.. طريقتك المحبة، طريقتك السلمية، كل ما تهتم به أنا وطفلنا هو الفرح لقلبى، السلام لأفكاري.. وهذا لا يقدر بثمن، لأنه لا يقدر بثمن، لأن الرجل سيكون دائمًا مرآة زوجته.. شكرى الأبدى لكل شيء تقدمه لى كل يوم"
وأضاف جيرالدو، "كل خير تقدميه لنا هو قوة لعائلتنا.. أنتى قيمة مضافة لمنزلنا وهذا هو أعظم رفاهية يمكن لأى شخص أن يرغب فى الحياة، خاصة اليوم، عندما تجد وجهك فى أى انعكاس، سواء فى نافذة متجر أو فى مرآة. أنت كبريائى العظيم! أحبك!"
وشارك الأنجولى جيرالدو، صانع ألعاب فريق الأهلى، فى 27 مباراة بقميص الفريق الأحمر منذ التعاقد معه الصيف الماضى قادما من أول أغسطس الأنجولى.
وأحرز جيرالدو مع الأهلى 3 أهداف وكان أبرزها فى سموحة التى جاء اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء والمساهمة بشكل كبير فى حسم بطولة الدورى المصرى فيما تمكن أيضا من صناعة 6 أهداف لزملائه.
وانضم جيرالد للأهلى فى يناير قبل قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدو عدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التى لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.
وتتجه النية فى الأهلى للاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.
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Feliz Dia das Mães, meu amor! A data de hoje representa tudo aquilo que você significa para mim, para todo mundo que conhece você, mas principalmente para nosso filho Sinto um orgulho enorme em verificar que você é uma mãe tão cuidadosa, tão amorosa, tão fantástica! Você é tudo que sempre desejei ter numa esposa. Seu jeito carinhoso, seu modo tranquilo, toda a forma como você cuida de mim e de nosso filho é alegria para meu coração, é paz para meus pensamentos. E isso é algo impagável, é algo que não tem preço, porque o homem será sempre o espelho de sua mulher. O meu eterno obrigado por tudo que você me oferece todos os dias. Todo bem que você dá a nós é força para nossa família. É valor acrescentado para nosso lar e isso é o maior bem-estar que alguém pode desejar na vida. Especialmente hoje que você se envaideça sempre que encontrar seu rosto em qualquer reflexo, seja numa vitrine ou num espelho. Você é meu grande orgulho! Amo você! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @pequena_cleide
A post shared by Geraldo (@geraldo) onMay 3, 2020 at 3:07am PDT
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