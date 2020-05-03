شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا: كورونا حرمنى من حضن أبويا.. ومليش فى المطبخ آخرى أسلق بيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أبو العلا، كابتن الزمالك السابق، طقوسه فى شهر رمضان خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت قائلا، "أحرص دائماً على ختم القرآن فى شهر الصيام والتقرب إلى الله بكل العبادات، لاسيما فى العشر الأواخر من الشهر الفضيل وليلة القدر".

وأضاف أبو العلا، "عندما كانت لاعباً كان شهر رمضان يتعبنى جسدياً لأن أهم شىء لنجم الكرة النوم والأكل وهى أمور غير منتظمة فى شهر الصيام، ولكن بعد الاعتزال أصبح شهرى المفضل".

وتابع كابتن الزمالك السابق، "أحرص على المواظبة على الرياضة فى شهر الصيام، ولكن حالياً رياضة بشكل فردى من أجل التباعد الاجتماعى خوفاً من كورونا، لذا أحرص على ركوب الدراجات وأشاهد مسلسلا واحدا لتنظيم وقتى".

وعن المطبخ يقول محمد أبو العلا، "ماليش فى المطبخ أخرى أقلى أو أسلق بيض، والدتى الله يرحمها كان أكلها مميز عشان كده عمرى ما فكرت أدخل المطبخ، وندمت أنى متعلمتش عشان أعتمد على نفسى بس بردو بحب أساعد وأشارك فى تنظيم السفرة بعد الأكل، وبحب الاكل الخفيف مش الدسم وأكره رؤية نوعيات كثيرة على مائدة رمضان تشعر معدتى بالتعب فوراً، ودائماً أفضل المشويات والاسماك"

وعن أزمة كورونا يقول أبو العلا، "شكلت الواقع المصرى بطريقة جديدة جعلتنا نقلل من العزومات باستثناء عزومات الأهل، وضعت قيودا على المساجد وهى أكبر سلبياتها، جعلت أكلاتنا صحية لأننا نهتم بالمناعة، منعت التسوق بشكل يومى، حرمتنى من حضن أبويا بشوفو وبخاف نسلم على بعض "

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وعن نصيحته لنجوم الكرة قال كابتن الزمالك السابق، "خلوا بالكم من وزنكم عشان متاخدوش وقت طويل فى استعادة الفورمة مع عودة الدورى ".

وعن أمنيته فى شهر رمضان يقول محمد أبو العلا، "بحلم أن ربنا يزيح غمة كورونا التى اعتبرها تهذيب وإصلاح، وواثق أن ربنا حامى مصر لأنها مرت بمواقف كتير أظهرت قوة وصلابة شعبها وبإذن الله المحنة هتمر".

وفى وقت سابق، أكد محمد أبو العلا ، أن الاهتمام بقطاع الناشئين أصبح أمرا مهما لتصحيح مسار الكرة المصرية، مشيراً إلى أنه يلعب داخل صفوف نادى الزمالك منذ سن الثامنة من عمره.

وأضاف أبو العلا، "دخلت صفوف الزمالك من اختبارات الناشئين وليس عن طريق الواسطة أو غيرها من الطرق".

وأضاف لاعب الزمالك السابق، أن على شرف رئيس قطاع الناشئين للقلعة البيضاء، هو أول من اختاره لينضم إلى صفوف الناشئين، موضحاً أنه تألق كثيرا ونجح للانضمام إلى صفوف منتخب مصر.