شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محاور جلسة فايلر المرتقبة مع عبد الحفيظ فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عدة أمور كروية خلال جلسته المُرتقبة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، ويتطلع المدير الفنى للاستفسار عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة من سيد عبد الحفيظ.

ويأتى فى مقدمة هذه الأمور موقف وحالة لاعبى الفريق المُعارين لأندية أخرى، حيث أجرى سيد عبد الحفيظ اتصالات بلاعبى الفريق المُعارين من أجل الاطمئنان على سير برامجهم التدريبية خلال فترة تعليق النشاط الحالية بسبب وباء كورونا، خاصة أولئك اللاعبين المُرشحين للعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

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كما يناقش المدير الفنى للأهلى مع مدير الكرة آخر تطورات عودة النشاط، بجانب تطورات صفقات الصيف، بالإضافة إلى بحث موقف المصابين الأربعة ( سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدى فتحى ومحمد محمود) ومتابعة تدريباتهم وبرامجهم التأهيلية.