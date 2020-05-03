شكرا لقرائتكم خبر عن فادى فريد: حلم العودة للأهلى لا يفارقنى.. ومروان محسن مهاجم زى ما بيقول الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فادى فريد، مهاجم أسوان الحالى والأهلى السابق، أن حلم العودة للقلعة الحمراء لا يفارقه منذ الخروج من أبواب النادى، وقال فادى فريد فى تصريحات لبرنامج "وان تو " مع الإعلامى سيف زاهر على إذاعة أون سبورت، "بدأت مشوارى فى الأهلى بقطاع الناشئين موسم 2008 وكنت قريبا من الظهور فى قائمة الفريق الأول مع الإسبانى جاريدو مدرب الفريق الأسبق الذى أعتبره من أفضل المدربين الذين تدربت معهم على المستوى التكتيكى".

وأضاف فادى فريد، "خرجت من الأهلى للإعارة ثلاث مرات، الأولى فى الشرقية لمدة 6 أشهر، ثم النصر العمانى ثم الجونة، وأخيراً بيع نهائى لأسوان، وطوال هذه الفترة لم يفارق حلم العودة للقلعة الحمراء مخيلتى، فهو النادى الذى أعشقه وتربيت بين جدرانه وتعلمت داخله اللعب بروح وأخلاص والنظر دائماً للمركز الأول".

وعن أسباب هجوم الجماهير على مروان محسن مهاجم الاهلى يقول فادى فريد، "مروان محسن مهاجم متميز يتحرك مثلما يقول الكتاب ولكن تنقصه جزئية تسجيل الأهداف، لذا تهاجمه الجماهير، ولكنه لاعب مهم بدليل نيله ثقة كل مدربى الأهلى فى الفترات السابقة ".

وعن مثله الأعلى يقول فادى فريد، "الثنائى عماد متعب وعمرو زكى هما مثلى الأعلى دائماً أحب طريقة لعبهما كثيراً وأيضاً روحهما فى الملعب".

وعن أبناء جيله يقول فادى فريد، "رمضان صبحى وناصر ماهر وأحمد بيكهام جيلى فى الأهلى، ورمضان تم تصعيده مبكراً لأنه "فلتة" من زمان، شخصية الأهلى واضحة فيه من صغره".

Advertisements

وفى وقت سابق، وجه فادى فريد هداف نادى أسوان ولاعب الأهلى السابق رسالة إلى جماهير الكرة المصرية، بضرورة التزام منازلهم فى افترة الحالية، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا العالمى، والذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر.

وقال فريد: بتمنى الناس كلها تلتزم وتقعد فى البيت عشان الفيروس وأتمنى تستمتعوا بوقتكم فى البيت ويا رب دائماً تكونوا بخير.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، تمديد راحة لاعبى الفريق حتى نهاية مايو الجارى، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزًا فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.