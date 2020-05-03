شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يُجمّد صفقة حسام حسن.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادى الأهلى على تجميد صفقة حسام حسن، مهاجم سموحة، خلال الفترة الحالية مؤقتاً بسبب الأجواء الراهنة، وعدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى على خلفية "جائحة" كورونا، بجانب مُغالاة سموحة فى مطالبه المالية للاستغناء عن اللاعب عندما تم "جس نبضه" قبل عدة أسابيع.

ويرى مسئولو الأهلى أنه ليس هناك داع للتسرّع فى صفقة مهاجم سموحة، خاصة أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مازال يدرس ويبحث ملف المُعارين، وقد يتم استعادة أحد مهاجمى الفريق المُعارين بشكل يمنع ضم مهاجمين جدد.

ويمتلك الأهلى ثلاثة مُهاجمين مُعارين، هم المغربى وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وصلاح محسن (سموحة) وأحمد ياسر ريان بجانب إمكانية استعادة بعض اللاعبين المُعارين أصحاب الحلول الهجومية، أمثال محمد شريف المُعار لإنبى والذى يحتل وصافة هدافى الدورى هذا الموسم بـ9 أهداف بعد عبد الله السعيد صاحب الـ13 هدفاً رغم أن شريف يلعب كـ"جناح".

من ناحية أخرى، يناقش السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عدة أمور كروية خلال جلسته المُرتقبة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، ويتطلع المدير الفنى للاستفسار عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة من سيد عبد الحفيظ.

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ويأتى فى مقدمة هذه الأمور موقف وحالة لاعبى الفريق المُعارين لأندية أخرى، حيث أجرى سيد عبد الحفيظ اتصالات بلاعبى الفريق المُعارين من أجل الاطمئنان على سير برامجهم التدريبية خلال فترة تعليق النشاط الحالية بسبب وباء كورونا، خاصة أولئك اللاعبين المُرشحين للعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

كما يناقش المدير الفنى للأهلى مع مدير الكرة آخر تطورات عودة النشاط، بجانب تطورات صفقات الصيف، بالإضافة إلى بحث موقف المصابين الأربعة ( سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدى فتحى ومحمد محمود) ومتابعة تدريباتهم وبرامجهم التأهيلية.