شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: "ماسك عصاية لولادى عشان مينزلوش من البيت بسبب كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء نبيل، المدير الفنى السابق للمقاولون العرب، أنه ملتزم بقرار العزل المنزلى وحظر التجول بنسبة 100%، وقال علاء نبيل فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف مع أيمن يونس على إذاعة أون سبورت، "بقالى شهر ونصف لم أغادر منزلى سوى مرة واحدة لظرف طارئ ولم أتحرك من سيارتى يومها، وماسك العصاية لولادى طول اليوم عشان محدش ينزل من البيت، وتعبت من كتر غسل الإيد ".

وعن ذكرياته مع المقاولون العرب قال علاء نبيل، "قدمنا مواسم تاريخية مع ذئاب الجبل مع جيل من الصعب تكراره وحصدنا بطولات لا تنسى ".

وفى وقت سابق، أكد علاء نبيل، المدير الفنى السابق للمقاولون العرب، أن فريق الأهلى هو الأفضل فى مصر بلا منازع، موضحاً أن محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر هو حارس مصر الأول حالياً، قائلا، "الأهلى مستواه ثابت وهو الأفضل فى مصر بلا منازع، وبطل الدورى، والفريق الوحيد الذى يخوض مبارياته بمستوى ثابت ويقدم كرة ممتعة، بفضل امتلاكه ذخيرة من النجوم، ولكن يعانى أيضاً من كثرة الإصابات وبعض الثغرات الدفاعية".

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وأضاف مدرب منتخب مصر السابق، فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" مع الاعلامية ميرهان عمرو، "محمد الشناوى هو حارس مصر الأول حالياً، مستوى ثابت وأداء متميز يفوق كل حراس الدورى، بينما الأهلى يعانى من غياب رأس الحربة المميز ولكن أداء المارد الاحمر الهجومى يغطى على هذه السلبية ".

وعن رؤيته لتطوير اداء منتخب مصر فى الفترة المقبلة قال علاء نبيل، "المنتخب الأولمبى مستقبل الكرة المصرية، ويجب أن يكون ستة من عناصره هم ذخيرة وقوام المنتخب الأول فى السنوات المقبلة، بجانب نجوم الفراعنة المميزين، وعلى رأسهم محمد صلاح وأحمد حجازى وطارق وحامد وحمدى فتحى ومحمد الشناوى".

وعن توقعاته لأداء كهربا مع الأهلى قال علاء نبيل، "لو ثبت نفسه هيفرق معاه كتير، جمهور الأهلى منتظر كهربا وأيضاً جمهور الزمالك، وهذا ما سيضع ضغوطا كبيرة على اللاعب ."