شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق سلسلة حوارات شبابية مع المسئولين والشخصيات العامة "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم فعاليات سلسلة الحوارات الشبابية مع المسؤولين، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "معاك أون لاين"، لمجموعة من أبرز الشخصيات العامة والمسئولين بالمجتمع، وذلك عبر راديو وزارة الشباب والرياضة، وقناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة.

وانطلقت اليوم أولى اللقاءات اليوم فى تمام الساعة الواحدة ظهراً على راديو الوزارة، بحوار مفتوح مع فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، وأجاب الشيخ على جمعة فيها عن الأسئلة التى سبق وأرسلها الشباب على الموقع المخصص بالأسئلة.

ومن المقرر أن تذاع مساءً على قناة وزارة الشباب والرياضة على موقع "اليوتيوب" الخاص بوزارة الشباب والرياضة.

Advertisements

وقامت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى بتخصيص رابط إلكترونى بالبوابة الإلكترونية للوزارة حيث يطرح الشباب الأسئلة التى يرغبون الاستفسار عنها يعقبها تحديد المسئول والشخصية العامة للإجابة عن تلك الأسئلة

الرابط..

جدير بالذكر ان اللقاءات تستهدف فتح حوار مع الشباب حول أبرز القضايا العامة التى تشهدها البلاد خلال الآونة الراهنة، والتعرف على المحطات الرئيسية المؤثرة فى مسيرة الشخصيات العامة التى سيتم استضافتها، والتى تمثل قدوة ونموذج يحتذى بها داخل المجتمع.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة المشروعات والبرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة "أون لاين" للنشء والشباب عبر البوابة الإليكترونية للوزارة وقناة اليوتيوب والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى ضمن مجموعة الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمى لمشروعاتها والوصول لأكبر عدد من المستفيدين من برامجها.