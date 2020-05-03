شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد الرحمن مجدى يغازل عروسته بأغنية "بنت الأصول" للهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل عبد الرحمن مجدى، نجم الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى، زوجته بعد أيام قليلة من عقد قرانهما، ونشر صورهما معاً عبر إنستجرام على أنغام أغنية الهضبة عمرو دياب "حبيبتى الغالية بنت الأصول".

واحتفل النجم عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب فريق الإسماعيلى ومنتخب مصر الأوليمبى، بعقد قرانه على منة رشوان، فى احتفال عائلى بسيط، ونشر مجدى، عبر حسابه على انستجرام، صورة مع زوجته بعد عقد القران، صحبها بتعليق: "الحمد لله كتبت كتابى، بصراحه بحسدك عليا".

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وكان عبد الرحمن مجدى، استغل فترة توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وانتشار جائحة كورونا، ليعقد قرانه على عروسته "منة رشوان" فى أجواء عائلية بسيطة.

وفى وقت سابق، رشح عضو بلجنة التخطيط بالأهلى عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.

ويقترب رمضان صبحى من الرحيل عن الأهلى فور نهاية إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجاري، حيث يجد الأهلى صعوبة فى الاحتفاظ بخدماته نظراً لمغالاة ناديه فى طلباته المادية سواء فى حالة تجديد إعارته أو بيعه نهائياً.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى يناير الماضى، وقاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.