شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تستفسر من الجبلاية عن تحمل تكاليف الفنادق والملاعب حال استكمال الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عدد من مسئولى أندية الدورى الممتاز اتصالات بمسئولى اللجنة الخماسية، للاستفسار عن من يتحمل تكلفة فنادق الإقامة والملاعب، خاصة للأندية البعيدة عن الملاعب التى سيحددها مسئولو اتحاد الكرة، فضلا عن تكاليف العينات الخاصة بفيروس كورونا التى ستتخذ من اللاعبين بصورة دورية لمتابعة حالتهم الصحية .

من ناحية أخرى، كشف جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن اتحاد الكرة ناقش مع الوزير سيناريوهات عودة الدورى فى حال تحسن الأوضاع التى تتعلق بأزمة فيروس كورونا، موضحا أن هناك بعض الإجراءات التى تم مناقشتها اليوم، مثل:

- إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

- تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

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- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.

- منع الاحتفالات بعد إحراز الأهداف سواء بالعناق أو القبلات.