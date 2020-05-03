شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف خسر عمرو جمال الرهان أمام صديقه على 100 جنيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، على قضاء وقته فى العزل المنزلى الذى فرضه وباء كورونا على العالم بأسره فى دخول تحديات مع أصدقائه، وخسر آخرها الغزال الرهان على 100 جنيه بطريقة مضحكة مع صديقه.

وفى سياق مختلف، أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن عمرو جمال مهاجم الفريق المُعار من الأهلى يقدم موسما متميزا مع الطلائع، لذا نرحب باستمراره مع الفريق بعد نهاية إعارته .

وأضاف بسيونى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "الإصابة التى تعرض لها عمرو جمال إبان وجوده فى الأهلى عطلته كثيرا، ولكن هذا لا يعنى أن الغزال لا يستطيع استعادة مستواه ".

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وتابع المدير الفنى لطلائع الجيش، "التعامل النفسى هو الأمر الذى افتقده عمرو جمال خلال الفترة السابقة، لذا كنت حريصاً على التحدث معه باستمرار لاستعادة مستواه الفنى والبدنى، وبالفعل شارك اللاعب وظهر بمستوى متميز يؤكد أنه فى طريقه لاستعادة مستواه كأفضل مهاجم فى مصر ".

وأضاف عبد الحميد بسيونى، "نتطلع لاستمرار عمرو جمال مع الطلائع بعد نهاية إعارته من الأهلى والتى تنتهى الموسم المقبل ".

وفى وقت سابق، وجه عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش رسالة شكر لحسام حسن أسطورة الكرة المصرية عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، بعد إشادة العميد بقدراته خلال تصريحات تليفزيونية، وتأكيده أن غزال الأهلى كان سيصبح خليفته فى الملاعب لولا الإصابة، وكتب عمرو جمال "كلام أعتز وأفتخر بيه من أسطورة كروية كبيرة ويتربع عرش أفضل رأس حربة على مر التاريخ مع مثلى الأعلى كابتنى عماد متعب، شكرا كابتن حسام حسن، الظروف بتعاند كتير بس طول ما فى نفس هفضل أعاند الظروف وهرجع كما عهدتمونى إن شاء الله".