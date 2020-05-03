شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة: نحتاج شهرين ونصف لإنهاء موسم 2019 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذى لاتحاد الطائرة، أن جميع مسابقات الاتحاد للمراحل السنية المختلفة تحتاج إلى شهرين ونصف من أجل إنهاء موسم 2019 / 2020 فى حال عودة النشاط.
وأضاف عبد الدايم، فى تصريح لـ الخليج 365، أن هذه المدة واقع شهر للإعداد وشهر ونصف للمنافسة حتى يتنهى الموسم .
ويناقش مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة سيناريوهات لعودة النشاط فى حال صدور قرار بعودته حتى لا تؤثر على الموسم الجديد .
وتشهد مسابقات الطائرة مد تعليق نشاط اللعبة، بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء إإحترازى بسبب فيروس كورونا .
وأشار عبد الدايم إلى أن اتحاد الكرة الطائرة ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولن يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين و المواطنين.
ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى حظر كورونا فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.
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