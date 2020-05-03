عبد الله عبد السلام: فتحى لم يفكر فى الماديات وكنت أتمنى إنهاء مشواره بالأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله عبد السلام، نجم الكرة الطائرة فى النادى الأهلى، أن أحمد فتحى لاعب الفريق الذى رحل مؤخرا إلى صفوف بيراميدز له وجهة نظر فى رحيله عن الأهلى.
وأضاف عبد السلام، فى تصريح لـ الخليج 365، "مش معقول فتحى فكر فى الماديات وكنت أتمنى إنهاء مشواره فى النادى الأهلى".وأشارعبد الله عبد السلام إلى أن فتحى نجم كبير ويعرف جيدا مصلحته، قائلا، "لكل لاعب وجهة نظر فى مشواره".
وتتجه النية فى النادى الأهلى إلى تجميد فتحى إلى نهاية الموسم الحالى تمهيدا لرحيله وإعطاء محمد هانى فرصة تحمل مسئولية الجبهة اليمنى بمفرده .
ويعد عبد الله عبد السلام من أبرز نجوم منتخب الكرة الطائرة والنادى الأهلى لما حققه للفراعنة ولناديه من إنجازات، حيث يمتلك شعبية قوية بين الجماهير الحمراء .
ويحرص عبد السلام فى استغلال وقت حظر فى قضاء وقته مع أسرته وممارسة تدريبات خفيفة فى المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية.
ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى حظر كورونا فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.
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