شكرا لقرائتكم خبر عن يانكون ميشيل يُتابع تدريبات رباعي حراس الأهلي عبر "الواتس آب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالنادى الأهلى، تدريبات رباعى الفريق محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى ومصطفى شوبير التى ينفذونها حالياً فى المنزل بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "فيروس كورونا".

ويتواصل حراس مرمى الأهلى مع يانكون ميشيل عبر "الواتس آب" بشكل مُستمر لإطلاعه على التدريبات اليومية التى يقومون بها خلال فترة التوقف الحالية، وشهدت الساعات الماضية متابعة دقيقة من قبل مدرب الحراس لتدريبات اللاعبين للحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة التوقف الحالية.

ويخضع حراس الأهلى لتدريبات يومية على فترتين، تنفيذا للبرنامج الذى وضعه توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق.

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فى شأن آخر، يناقش السويسرى رينيه فايلر عدة أمور كروية خلال جلسته المُرتقبة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، ويتطلع المدير الفنى للاستفسار عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة من سيد عبد الحفيظ.

ويأتى فى مقدمة هذه الأمور موقف وحالة لاعبى الفريق المُعارين لأندية أخرى، حيث أجرى سيد عبد الحفيظ اتصالات بلاعبى الفريق المُعارين من أجل الاطمئنان على سير برامجهم التدريبية خلال فترة تعليق النشاط الحالية بسبب وباء كورونا، خاصة أولئك اللاعبين المُرشحين للعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

كما يناقش المدير الفنى للأهلى مع مدير الكرة آخر تطورات عودة النشاط، بجانب تطورات صفقات الصيف، بالإضافة إلى بحث موقف المصابين الأربعة ( سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدى فتحى ومحمد محمود) ومتابعة تدريباتهم وبرامجهم التأهيلية.