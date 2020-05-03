شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية.. ابعد عن الأطعمة الحارة فى وجبة السحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح الدكتور مصطفى المنيرى، استشارى جراحة العظام وإصابات الملاعب، بتجنب المسبكات والأطعمة الحارة والحوادق، خاصة فى وجبة السحور، لأنها تسبب العطش والتهاب المعدة خلال مدة الصيام فى شهر رمضان.

وأكد مصطفى المنيرى ضرورة حفاظ اللاعبين على أوزانهم فى هذه الفترة الحرجة بعد توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكداً ضرورة المواظبة على أداء التدريبات المنزلية بالتنسيق مع الأجهزة الطبية للفرق والمنتخبات المختلفة.

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وتعد الطريقة الأفضل لكسر الصيام على مشروب ساحن أو شوربة بليمون، لتنبيه البنكرياس ببدء تناول الطعام من ناحية، ولمواجهة فيروس كورونا من ناحية أخرى، حيث يظل الفيروس فى الحلق لفترة، وحال تناول المشروبة الساخنة تقتل الفيروس قبل الانتقال للمعدة، محذراً من تناول مشروب بارد لكسر الصيام، ويتوقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله فى هذه الأثناء بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتحرص الأجهزة الفنية للفرق المصرية على إرسال برامج غذائية للاعبين عبر واتس آب لتنفيذها فى منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية وتجنب زيادة أوزانهم.