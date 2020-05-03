شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لم نتلق خطابات من الأندية برفض استئناف الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة للخماسية باتحاد الكرة أن الجبلاية لم تتلق أى خطابات من أندية الدورى الممتاز ترفض فيها استكمال مسابقة الدورى الممتاز .

واتفق مسئولو أندية الدورى الممتاز على إرسال خطابات رسمية من كل نادٍ إلى اتحاد الكرة يطلب فيها رفض استمرار مسابقة الدورى لهذا الموسم وصعوبة استئنافها بسبب تفشى فيروس كورونا، إلى جانب احتياجهم فترة لا تقل عن شهر ونصف للاستعداد للمباريات، والأهم هو كيفية عودة اللاعبين الأجانب من الخارج فى ظل توقف رحلات الطيران .

وأنشأ رؤساء الأندية جروب واتس آب شهد رفض ١١ ناديا لاستكمال مسابقة الدورى الممتاز وأنهم سيرسلون خطابات رسمية بذلك للجنة للخماسية اليوم .

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تفاصيل جلسة اللجنة مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى اليوم، موضحين أن الملاحظات التى جاءت فى تقرير الوزارة تم الرد عليها قبل الجلسة، ولم تأخذ أكثر من 5 دقائق فى جلسة اليوم.

وقال جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إن اتحاد الكرة ناقش مع الوزير سيناريوهات عودة الدورى فى حال تحسن الأوضاع التى تتعلق بازمة فيروس كورونا، موضحا أن هناك بعض الإجراءات التى تم مناقشتها اليوم، مثل:

- إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

- تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

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- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.

- منع الاحتفالات بعد إحراز الأهداف سواء بالعناق أو القبلات.