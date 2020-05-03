"مفيش هزار".. سليمان يتمسك بالترشح لرئاسة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وكان أحمد سليمان، قد سبق وأعلن عن ترشحه لانتخابات الزمالك المقبلة على مقعد رئيس النادي، من خلال بيان رسمي نشره عبر "فيس بوك".

وقال أحمد سليمان في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة "لم أستطع تقديم كل أفكاري خلال الانتخابات الأخيرة بسبب ما حدث معي ومع القائمة، لم أنجح في التواصل مع الجمعية العمومية، ورغم هذا حصلت على ١٧ ألف صوت".

وواصل "ما جعلني أعلن ترشحي للانتخابات المقبلة هو وجود أصوات داخل النادي تطالب بوجودي، وعلمت أن هناك من قال كنا نتمنى أن نمنحك صوتنا في الانتخابات الأخيرة، يجب أن أقوم بالبناء على ما حققته من قبل".

واستمر "لم أعلن بشكل مبكر دخولي سباق انتخابات الزمالك المقبلة، المجلس الحالي هو من قام أعضائه بالحديث عن الانتخابات المقبلة وتواجدهم وبالتالي كنت رد فعل ليس أكثر".

وأضاف "في الانتخابات المقبلة لن أتنازل عن أي حق من حقوقي وكذلك من سيترشح معي، في الانتخابات الماضية تنازلنا عن بعض الأمور، هذا لن يحدث في المستقبل، سنحصل على كل حقوقنا".

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وشدد "لم أحصل على أي مساحة للتواجد في النادي وكذلك القائمة، قضايا وأزمات ومنع من دخول النادي، بعض الملصقات الدعائية مازالت في المخزن".

وصرح "مفيش هزار في المرة اللي جاية".

وأكمل "فرص المنافسة قوية، لقد سبق وحصلت على ١٧ ألف صوت، ولدي فكر أريد تطبيقه وأمتلك خبرات، لا يوجد أي أزمة".

وتابع "لا يوجد ما يجعلني أتراجع عن الترشح لسباق انتخابات نادي الزمالك، اتخذت القرار ولن أتراجع".

واختتم "الجميع شاهد انتخابات الأهلي الأخيرة والاحترام الذي شهدته تلك الانتخابات وكذلك نادي الاتحاد السكندري ونادي سموحة، هذا لم نجده في نادي الزمالك الانتخابات الأخيرة".