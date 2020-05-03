الدوري البيلاروسي يواصل نشاطه الكروي رفم تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

تواصلت منافسات الدوري البيلاروسي الممتاز، الذي يعد الدوري الوحيد الذي استمرت منافساته بانتظام، منذ تفشي مرض "كوفيد-19" المعروف عالميًا بكورونا المستجد.

ولم يؤثر تفشي المرض الذي بلغ ذروته في بيلاروسيا خلال الأسبوعين الأخيرين على انتظام المسابقة، حيث أصاب أكثر من 16 ألفًا في البلاد، بينهم 877 تم الإعلان عن إصاباتهم اليوم.

وانطلقت أمس الأول منافسات الجولة السابعة بالدوري الذي لم يشهد تأجيل مواجهة واحدة منذ انطلاقه في شهر مارس الماضي، وتختتم اليوم مباريات الجولة بثلاث مواجهات تجمع فيتبسك مع سلافيا موزر، باتي بوريسوف مع نيمان جرودنو وشاختار سوليجورسك مع إيسلوك.

ويتصدر فريق سلوتسك جدول ترتيب الدوري البيلاروسي الممتاز برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين أمام توربيدو جودينو، ويمتلك إيسلوك صاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطة فرصة التقدم للوصافة، في حالة فوزه على شاختار سوليجورسك في ختام منافسات الجولة.