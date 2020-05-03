النني يحسم موقفه من الاستمرار في صفوف بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال محمد النني لاعب وسط منتخب مصر والمعار إلى صفوف بشكتاش التركي، إنه يرغب في البقاء داخل صفوف الفريق.
وانتقل النني إلى صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجاري قادما من أرسنال الإنجليزي.
وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "takvim" قال النني: "رغبتي هي الاستمرار مع بشكتاش، عليهم التواصل مع أرسنال لإنهاء الأمر".
وأضاف: "اعتدت على الحياة هنا، وأنا سعيد بوجودي معهم، أحب جماهير الناي وكل شئ يسير بشكل مثالي".
وكانت بعض التقارير التركية قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة بشكتاش في تجديد إعارة لاعب وسط منتخب مصر بشرط أن يتكفل أرسنال بنصف راتب النني.
جدير بالذكر أن النني شارك بقميص بشكتاش هذا الموسم في 28 مباراة بمختلف البطولات (لم يسجل خلالهم وصنع تمريرتين حاسمتين).
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