ناشئ الأهلي: أحلم بالعودة.. وجاريدو الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد فادي فريد، مهاجم نادي أسوان، أنه يحلم بالعودة للأهلي، مشيرا إلى أن أفضل فتراته مع الفريق الأحمر كانت تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وقال فريد في تصريحات لبرنامج "وان تو" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" مساء الأحد: "جاريدو صعدني للفريق الأول وعمري 17 عاما".

وأضاف: "خضت مباريات ودية مع الأهلي وشاركت في التدريبات مع جاريدو وبيسيرو وحسام البدري ومارتن لاسارتي، لكن جاريدو أفضل من تدربت معه رغم فترته القصيرة".

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وعن إمكانية انتقال فادي فريد للزمالك، رد صاحب الـ22 عاما قائلا: "أحلم بالعودة للأهلي والأحمر هو أولويتي، ولا أعرف ماذا سيحدث في الفترة المقبلة".

وأتم فريد تصريحاته بالحديث عن مروان محسن لاعب الأهلي قائلا: "مهاجم مميز بدليل لعبه مع كل المدربين، لكنى تبقى مشكلته هي عدم تسجيل الأهداف لكنه ينفذ تعليمات المدربين جيدا".

يذكر أن فريد خاض أكثر من تجربة على سبيل الإعارة لأندية الشرقية والنصر العماني والجونة، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى صفوف أسوان قبل انطلاق الموسم الجاري في أغسطس الماضي.