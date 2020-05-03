تقرير| حقيقة صفقة القرن والرد "الثلاثي" علي الأهلي في "ميركاتو" الزمالك الوهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

ارتبط اسم الزمالك بالعديد من الاسماء لدعم صفوفه في فترة الانتقالات القادمة والتي لم تحدد بعد بسبب إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك رصد ميزانية مفتوحة للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من أجل الدعم مشدداً على أن النادي يملك الأموال الكافية لعقد أى صفقة.

تصريحات رئيس الزمالك وانتهاء تجديد الأهلي للأربعة الكبار ربط اسم النادي الأبيض بالعديد من اللاعبين في "ميركاتو وهمي" عقد بفقط عبر وسائل الإعلام باسماء أبرزها :

1- عبد الله السعيد

يرتبط اسم صانع الألعاب الدولي عبد الله السعيد في أخر عامين بالزمالك في ظل توقيعه للأخير في شتاء 2018 وحصوله على المبلغ والعلاقة الطيبة التي تجمعه بالنادي الأبيض ومسئوليه وهو ما دفع بعض التقارير الصحفية للتأكيد على اتمام الصفقة الصيف القادم.

ويقدم عبد الله منذ عودته للدوري المصري قادماً من أهلي جدة أداءًا رائعاً وهو يتصدر حتى الأن جدول ترتيب الهدافين ليساهم تألقه اللافت للنظر ورغبة الزمالك في الرد على صفقة كهربا والأهلي، في عودة الأنباء لإبرام الصفقة التي وصفت بـ "القرن".

ولكن مرتضى منصور رئيس الزمالك نفى بشكل قاطع فيى تصريحات تيلفزيونية الشهر الماضي التفاوض مع السعيد أو التفكير في التعاقد معه، احتراماً للعلاقة التي تربطه بنادي بيراميدز.

2- أحمد فتحي

الصفقة الأخرى التي وصفت بـ "صفقة القرن" والتي سارت على نفس طريق عبد الله السعيد، أحمد فتحي نجم فريق الأهلي والمنتقل حديثاً لنادي بيراميدز والذي تردد توقيعه للزمالك عقب توقف الصفقة مع النادي الأزرق.

وارتبط اسم فتحي بالزمالك منذ فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018 قبل أن ينجح تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي في التجديد له بعد دخول الأبيض في المفاوضات.

وألمح مرتضى منصور إلى تدخل الزمالك للتعاقد مع فتحي بعد تعثر مفاوضات الأخير مع الأهلي ثم جدد رئيس الزمالك تلميحاته بعد أنباء تعثر صفقتى بيراميدز مع الجوكر الشهر الماضي وهو ما أعتبره البعض خطوة للرد على صفقة كهربا.

وأتمم نادي بيراميدز تعاقده مع فتحي بعد تدخل الزمالك ليعلق منصور :" الخطيب طلب عدم انتقال أحمد فتحي لبيراميدز لكنه تراجع عن موقفه وضغط على بيراميدز، بعد إعلاني عن قدرتي في تحقيق مطالب باتريس كارتيرون، وقامت إدارة الأهلي بترجي بيراميدز من أجل حسم ضم فتحي".

3- حسام عاشور

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بعد رفض الأهلي لتجديد عقد قائده حسام عاشور، وتقدم عرض رسمي لاعتزاله كرة القدم ارتبط لاعب الوسط المدافع الذي يلقب بـ "المسمار" بالزمالك على خلفية رغبة اللاعب في الاستمرار بالملاعب وسط تأكيدات أن الصفقة تمت.

وكشف رئيس الزمالك الشهر الماضي أن قرار التعاقد مع حسام عاشور يملكه باتريس كاريترون المدير الفني قائلاً :" حسام عاشور لاعباً كبيراً وقرار ضمه ليس لي أو للمشرف العام على فريق الكرة بالنادي".

ولكن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي خرج ونفى توقيع عاشور مشدداً على أن الزمالك لا يحتاجه فنياً.

4- وليد الكرتي

زعمت تقارير حصول الزمالك على توقع وليد الكرتي نجم الوداد المغربي بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض الذي أعجب به أثناء وجوده في المغرب لتدريب الرجاء .

ونفى محمد عزيز وكيل الكرتي الأسبوع الماضي خلال تصريحات لصحيفة "المنتخب المغربية" إتمام الصفقة أو توقيع موكله للأبيض .

5- أشرف داري

لم يكن وليد الكرتي هو اللاعب الأول من الوداد المغربي، بل لحق به محمد الناهيري المدافع الدولي وزميلهم أشرف داري.

وقال موقع " le360 سبور" المغربي إن الزمالك قدم عرضاً قيمته 1.5 مليون دولار للتعاقد مع دراى المدافع الجوكر والذي يعالج من إصابة في الركبة حالياً.

ونفي كاريترون ليلا كورة من الأساس تحديده لاسماء الصفقات الجديدة قائلاً :"عقدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي في شهر يونيو المقبل، ولذلك لم أناقش الصفقات الجديدة".

6- صالح جمعة

مع خروج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وإعلانه بشكل رسمي استبعاده مع الفريق ارتبط اسم اللاعب بنادي الزمالك.

وذكرت بعض التقارير الصحفية إن الزمالك حصل على توقيع جمعة في إطار تحركاته للرد على صفقة كهربا وهو ما نفاه وكيله حيث يتبقى للاعب موسمين في عقده.

ونفى مرتضى منصور رئيس الزمالك التفاوض مع جمعة أو أي لاعب عقده ممتمد مع الأهلي وقال :"أقسم بالله لم أتفاوض مع صالح جمعة ".