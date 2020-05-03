بعد توقف لأكثر من شهر ونصف.. أندية الدوري الايطالي تعود للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعطت الحكومة الإيطالية، الضوء الأخضر لعودة تدريبات الأندية انطلاقا من غد الاثنين بعد توقف لأكثر من شهر ونصف.

وكان فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي ينتظر استطلاع رأي لجنة علمية قبل إعادة فتح معسكرات كرة القدم غدا الاثنين، أي قبل أسبوعين من الموعد الذي حدده المرسوم الحكومي لتخفيف حالة الإغلاق الكلي التي تعيشها البلاد منذ شهرين.

وكانت التعليمات الجديدة التي سمحت للهواة بالركض في المتنزهات، قوبلت بمعارضة من أندية كرة القدم التي تم تعليق أنشطتها في ظل تقييم خبراء الحكومة بروتوكول أمان تم تقديمه بواسطة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتبول ايطاليا" فإن الحكومة الايطالية وافقت على عودة التدريبات للأندية بدءا من غد الاثنين ولكن بشكل فردي، مع الالتزام بضرورة احترام مسافة السلامة بين الأشخاص أثناء التدريبات، والتي لا يجب أن تقل عن مترين، بالإضافة لحظر أي شكل من أشكال التجمع.