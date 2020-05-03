حوار الخليج 365.. مهاجم الأهلي السابق: جوزيه نكث وعده وكاد يدمر أسرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

مررت بمصر هي سلسلة حوارات يُقدمها الخليج 365 لزواره الكرام في شهر رمضان الكريم، نتناول فيها عدد من الاعبين والمدربين الذين مرروا بمصر في وقت من الأوقات من خلال الاحتراف في أحد أنديتها، ومر على رحيلهم فترة، ونستعرض كيف كانت أيامهم في مصر.

هنري أولوفوسوي ماكينوا "ماكي" انضم للأهلي في بداية الجيل التاريخي الذي حصد الأخضر واليابس بداية من صيف 2004، لكنه لم يستمر طويلًا بعدما وقع عقد 6 أشهر ثم رحل في هدوء بيناير من الموسم ذاته.

ماكي يحكي لـ"الخليج 365" قصته مع الأهلي وكيف انضم ثم رحل سريعًا، وإليكم تفاصيل الحوار:

كيف بدأت المفاوضات مع الأهلي للانضمام إلى النادي؟

لقد أتى العرض عن طريق وكيل اللاعبين جلال محمود، وفي هذا التوقيت كل المفاوضات حتى التوقيع كانت من خلاله حتى انضممت للنادي.

وما الذي جعلك تتخذ قرار بترك أوروبا من أجل اللعب في مصر؟

الأهلي عملاق إفريقي، كنت ألعب في البرتغال ثم جاء عرض مغر من النادي لذا أردت أن أحوله لأمر واقع وأخوض تلك التجربة.

لكن هل التوقيع لمدة 6 أشهر فقط كان شيء مقبول بالنسبة لك؟

لقد عرض علي تمديد العقد من جانب الإدارة مع نهاية تلك الفترة، لكن قيل لي بعد ذلك بأن مانويل جوزيه عارض هذا الشيء.

ما رأيك في مانويل جوزيه؟ هل كنت تعرفه من البرتغال؟

بالطبع كنت أعرفه عندما كان مديرًا فنيا لنادي أونياو ليريا في الدوري البرتغالي.

وهل يعتبر مدربًا كبيرًا في البرتغال؟

بكل تأكيد، لقد حقق انجازات كبيرة عندما تولى تدريب ليريا والكل هناك كان يمتدح العمل الذي قام به.

إذا هل تعتقد بأنك كنت تستحق فرصة أكبر لتثبت أحقيتك بالبقاء مع الأهلي؟

أثبت أحقيتي؟ لا.. إذا كان النادي قد عرض علي تمديد عقدي معهم هذا يعني أنني أثبت نفسي بالفعل، وكل ما حدث في هذا التوقيت أن المدير الفني قال لا، لأسباب لا يعلمها إلا هو.

ولماذا رفض جوزيه؟

لا أعلم، هو بنفسه تحدث معي في هذا التوقيت وقال أنه تحدث إلى إدارة النادي واتفقوا على تجديد العقد، ثم وبشكل مفاجئ في 30 ديسمبر قرر أن يقول لا، قالوا لي بعد ذلك أنه كان يرغب في التعاقد مع لاعب من أنجولا.

لكن ماذا بعد قرار عدم التجديد؟

هذا القرار تقريبًا جعلني بدون عمل وأثر على أسرتي.. كان عليهم أن يفسروا هذا الأمر، وعندما يتخذ قرار يتعلق بالأخرين لابد أن يكون صحيحًا، لقد أصبحت بلا عمل بعد هذا القرار، ثم وافقت على عرض ضعيف للغاية من قبرص كي لا أبقى في المنزل.

Advertisements

أنا حتى الآن أشعر بالضيق عندما أتذكر هذا الموقف، والقرار الخاطئ من المدير الفني، لقد اتصل بي، والتقينا، وقال لي إنه اتفق مع الإدارة على التجديد.

لكن هل سنحت لك عروض أخرى في هذا التوقيت؟

عندما أبلغني جوزيه برغبته في تجديد عقدي رفضت عروض من السعودية والإمارات، فوكيل اللاعبين أحضر لي عرضين من الخليج لكني فضّلت البقاء في القاهرة بسبب حديث المدير الفني معي، وفجأة خلال أيام قليلة استبعدني لأنه كان يريد التعاقد مع فلافيو!

لكن فلافيو انضم إلى الأهلي في الصيف وليس منتصف الموسم، وهو بالفعل كان مهتم به منذ 2001..

هل تتخيل هذا؟ لقد استبعدني وكاد يدمر أسرتي، كنت استطيع الذهاب إلى السعودية بمقابل جيد، في كل مرة أتذكر هذا أشعر بالألم.

لكن ألا تظن بأن كرة القدم الاحترافية أحيانًا تجبر المدرب على اتخاذ قرارات غير عاطفية؟

لقد كان قرارًا مؤذ وتصرف أناني، لقد منحني كلمته، قالي لي باللغة البرتغالية (ماكي بريندا دو ناتال) وهي تعني هدية الكريسماس، تم الاتفاق على تجديد العقد من جانب كل الأطراف، ثم بعد ذلك كان هو من رفض استمراري.

أسرتي كانت سعيدة بالقاهرة، حتى أن أبنتي بدأت تتعلم بعض الكلمات العربية، وكنا نبحث لها عن مدرسة ثم في لحظة انهار كل شيء.

لكن بعيدًا عن هذا، في رأيك من بين اللاعبين اللذين كانوا معك في الأهلي من كان يستحق اللعب بأوروبا؟

تقريبًا كل فريق الأهلي في هذا التوقيت كان يستطيع تقديم مسيرة ناجحة في أوروبا.

والآن بعدما اعتزلت اللعب.. ما هي أحلامك؟

أتمنى يومًا ما أن أعمل في الأهلي، أنا أمتلك رخصة يويفا المحترفة للتدريب من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأمتلك 4 سنوات من الخبر في أندية الدوري النيجيري.

والفريق الذي أتولى تدريبه في الوقت الحالي في مركز جيد بجدول الترتيب.

هل تحب أن تكون جزء من قطاع الناشئين بالأهلي؟

لا، أنا الآن أكبر من هذا، أحب أن أكون جزء من الجهاز الفني للفريق الأول.

أنت لعبت بعدد من الدوريات، في رأيك ما مستوى الدوري المصري فيما بينهم؟

مصر، تونس وجنوب إفريقيا يمتلكون أفضل الدوريات في القارة الإفريقية.

من خلال وقت في مصر، من كان المدافع الأفضل؟

بدون تردد هو وائل جمعة، بكل بساطة هو الأفضل، فهو قوي، يحسب تمركزه بشكل جيد في التعامل مع المهاجم، كما أنه لاعب ذكي.