تقارير: كاف يدرس نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تونسية ومغربية، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يدرس نقل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا من الكاميرون بسبب تفشي فيروس كورونا وسرعة انتشاره داخل الدولة.

وكان الكاف قد سبق وأعلن في مارس الماضي، استضافة ملعب استاد "جابوما" في دولة الكاميرون لنهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام المباراة النهائية يوم 29 من شهر مايو المقبل قبل التأجيل لأجل مسمى بسبب كورونا.

ونقلت إذاعة موزاييك اف ام التونسية عن صحيفة "المنتخب" المغربية قولها بأن الكاف يدرس تغيير الملعب لعدم وجود ضمانات كافية لاحتوائه داخل الكاميرون بحلول شهر أغسطس المقبل الذي سيشهد إقامة نهائي دوي الأبطال -على حد قولها-.

وبحسب مصادر خاصة لصحيفة "المنتخب" فإن ملعب أماهور برواندا قد يكون هو البديل الأقرب لاحتضان نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن هناك احتمالية لإقامة المباراة على الأراضي المغربية (ملعب محمد الخامس) حيث دخل المغرب سباق استضافة لقاء النهائي.

وفي الوقت ذاته أكدت "المنتخب" أن استضافة المغرب للنهائي سيتوقف على بلوغ الوداد والرجاء النهائي معًا ليمثلا الكرة المغربية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد والزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن عبد المنعم باه، سكرتير الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أكد في تصريحات سابقة أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن، فمن المبكر تحديد مواعيد مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.