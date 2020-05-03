رياضة | الأهلي في مواجهة 14 فريق يطالبون بإلغاء الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي في مواجهة 14 فريق يطالبون بإلغاء الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال مصير بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، معلقا بعد توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتخطي أعداد المصابين في مصر حاجز الستة آلاف مصاب.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

الأهلي يرفض إلغاء بطولة الدوري المصري

بداية الأزمة المرتقبة بين الأهلي واتحاد الكرة برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية، ستكون مصير الموسم الجاري من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث أعلن مجلس الأحمر رفضهم فكرة إلغاء المسابقة المحلية.

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مجلس الأهلي لخصوا رفضهم فكرة إلغاء الدوري المصري للنسخة الحالية، في حجم الخسائر المادية والفنية التي ستلحق بالفريق، بالإضافة إلى أن إلغاء الدوري يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في اللعبات الأخرى ، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية.

14 ناديا يرفضون استكمال مسابقة الدوري المصري

على الجانب الآخر يواجه الاتحاد المصري أزمة كبيرة تتمثل في رفض 14 ناديا وعلى رأسهم الزمالك، فكرة استكمال منافسات النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب الوضع الصحي لفيروس كورونا في مصر وتلاحم المسابقات وابتعاد الاعبين عن جاهزية المشاركة في المباريات وتأتي الأندية الرافضة كالآتي:-

الزمالك، الإسماعيلي، المصري، الاتحاد السكندري، سموحة، وادي دجلة، حرس الحدود، طلائع الجيش، أسوان، الإنتاج الحربي، طنطا، نادي مصر، إنبي، ومصر المقاصة.

الأهلي يتصدر الدوري المصري

الجدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 49 قبل توقف المسابقة، فيما يحل المقاولون العرب ثانيا برصيد 33 نقطة، ثم بيراميدز برصيد 32 نقطة والزمالك رابعا برصيد 31 نقطة وبمباراتين أقل