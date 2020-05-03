رياضة | كل ما قدمه أحمد سيد "زيزو" مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كل ما قدمه أحمد سيد "زيزو" مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك إلي الرحيل عن القلعة البيضاء والعودة إلي أوروبا مجددًا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تلقيه بعض العروض المغرية لخوض تجربة إحتراف جديدة بالموسم المقبل.

وذكرت بعض التقارير الصحفية إلى أن زيزو يملك عرضين من الدوري الإيطالي والتركي للرحيل عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد مستواه المميز رفقة الأبيض هذا الموسم سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا.

ويثق الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك في إمكانيات أحمد سيد زيزو، ويعتمد عليه بشكل أساسي في تشكيلة الريق الأبيض، ويرفض رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب أحمد سيد زيزو في الرحيل عن صفوف الزمالك خلال الصيف المقبل حال وجود عرض رسمي من فرق الدوري الإيطالي أو التركي لأنه يرغب في الاحتراف مرة أخرى.

Advertisements

انتقل أحمد سيد زيزو إلي نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية لعام 2019 قادمًا من نادي موريرينسي البرتغالي، وخاض مع الفريق الأبيض 49 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 3173 دقيقة، سجل 6 أهداف، وصنع مثلها، وحصل علي بطاقتين صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

شارك "زيزو" في 27 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، بواقع 1752 دقيقة، سجل 6 أهداف، وصنع 4 أهداف، وحصل على انذارين، وبطاقة حمراء وحيدة.

وخاض اللاعب 10 مباريات في دوري أبطال إفريقيا بواقع 742 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، بينما شارك في 9 مباريات بالكونفيدرالية الإفريقية بواقع 498 دقيقة، صنع هدف وحيد، وخاض مباراة وحيدة بكأس السوبر الإفريقي (82 دقيقة)، لم يسجل أي أهداف.

وشارك "زيزو" في مباراة بكأس مصر وصنع هدف وحيد، بينما لعب مباراة بكأس السوبر المصري ولم يسجل أي أهداف.

توج أحمد سيد زيزو مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي، وتأهل مع الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل توقف النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.