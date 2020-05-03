رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم النسر النيجيري جونيور أجايي مع الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم النسر النيجيري جونيور أجايي مع الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد النيجيري جونيور أجايي نجم الأهلي واحد من أفضل المحترفين الأجانب بالدوري المصري خلال الفترة الحالية، وأحد العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق الأهلاوي، وذلك بفضل إمكانياته الفنية والبدنية الرائعة وقدراته الهجومية والتهديفية، حيث قدم اللاعب عروضًا قوية رفقة الفريق الأحمر خلال المواسم الماضية.

انتقل أجايي إلي النادي الأهلي في صيف 2016 قادمًا من نادي الصفاقسي، ونجح سريعًا في كسب ثقة الجهاز الفني والجماهير، وحجز مكانًا في التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر، ورغم إصابته وابتعاده فترة طويلة عن الملاعب إلي انه بعد تعافيه من الإصابة نجح في استعادة مستواه بشكل سريع وعاد للمشاركة أساسيًا مع الفريق مرة أخري.

كل ما قدمه النيجيري جونيور أجايي مع الأهلي

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خاض "أجايي" مع الأهلي 126 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 35 هدفًا وصنع 24 هدفًا، حيث لعب 78 مباراة في بطولة الدوري الممتاز بواقع 5810 دقيقة، سجل 26 هدفا، وصنع 18 هدفًا.

وخاض 7 مباريات في بطولة كأس مصر، وسجل هدف وصنع 3 أهداف في إجمالي دقائق لعب فعلية 486 دقيقة، بينما خاض 4 مباريات ببطولة كأس السوبر المصري، بواقع 361 دقيقة لعب، وسجل هدفين.

أما في البطولات الإفريقية، خاض "أجايي" 34 مباراة مع الأهلي وسجل 6 أهداف، بينما شارك في 3 مباريات في البطولة العربية ولم يسجل أي أهداف.

حقق جونيور أجايي مع الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز 3 مرات، بينما حصد كأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة وحيدة.