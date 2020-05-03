رياضة | موعد عودة ريال مدريد للتدريبات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد عودة ريال مدريد للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد حدد موعد عودته للتدريبات بعد الفترة التي شهدت توقف استمر لأسابيع على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه من المقرر أن يبدأ الفريق الملكي، تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان والجهاز الفني، التمرينات الفردية في مقر التدريبات "فالديباس" يوم 11 مايو الجاري.

وذكرت الصحيفة، أنه تم تجهيز "فالديباس"، بكافة المتطلبات الصحية من حيث تدابير التطهير والتباعد الاجتماعي، وذلك تمهيدا لعودة اللاعبين للتدريب مرة أخرى.

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ومن المتوقع أن تبدأ التدريبات بشكل فردي مع الحرص على التباعد بين اللاعبين، لحين عودة التمرينات الجماعية بإذن من وزارة الصحة في إسبانيا.

ومن المفترض أن يخضع لاعبو أندية الدوري الإسباني لاختبارات فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل، ويجب على اللاعبين والمدربين وغيرهم اجتياز الاختبار الطبي الإلزامي حتى يسمح لهم بالعودة للتدريبات.

يذكر أن رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانتشيز، منح أمس السبت، الضوء الأخضر لعودة اللاعبين إلى التدريبات.