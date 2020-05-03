رياضة | لاعب الزمالك على رادار إنبي في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعب الزمالك على رادار إنبي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر جهاز الكرة بنادي إنبي معرفة مصير معروف يوسف، لاعب الزمالك المعار لصفوف المقاولون العرب، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب وجود رغبة قوية من جانب حلمي طولان، مدرب الفريق البترولي، لضم اللاعب خلال الفترة الصيفية.

وطالب طولان إدارة نادي إنبي ببحث إمكانية ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،وذلك لحاجة إنبي لتدعيم خط الوسط.

يلقى إنبي صعوبة كبيرة في المفاوضات مع معروف يوسف، بسبب تمسك عماد النحاس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، باستمرار اللاعب خلال الفتره المقبلة.

جدير بالذكر أن معروف يوسف، كان قد خرج من حسابات الزمالك، خلال الفترة الماضية، حيث انتقل للعب في صفوف الشرطة العراقي على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب.