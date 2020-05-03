رياضة | الأهلي يرد على أنباء التفاوض مع "لؤلؤة" تونس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد على أنباء التفاوض مع "لؤلؤة" تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد النادي الأهلي على أنباء التفاوض مع نجم الصفاقسي التونسي والمعار لصفوف أبها السعودي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونفى مجلس القلعة الحمراء، ما تردد حول وجود النية في التعاقد مع فراس شواط بداية من الموسم الجديد.

وأوضح النادي، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لم يطلب ضم اللاعب أو طرحه على طاولة المفاوضات.

ويسعى النادي الأهلي، لتدعيم خط الهجوم في ظل تراجع المستوى الفني لمهاجميه واقتراب وليد أزارو من الرحيل النهائي.