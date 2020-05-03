رياضة | نجم الأهلي يرفض الرحيل إلى إنبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يرفض الرحيل إلى إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب أحد أندية الدوري المصري في ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في الصيف القادم بعد أن استقر الشياطين الحمر على رحيله.

واستقر مسئولو القلعة الحمراء في الفترة الماضية على رحيل صالح جمعة عن صفوف النادي في نهاية الموسم الجاري.

وتقدم نادي إنبي بعرض رسمي إلى صالح جمعة لضمه في الصيف القادم ولكن اللاعب رفض العرض نهائيا مؤكدا أنه لا يرغب في الانتقال إلى النادي البترولي.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع صالح جمعة في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي الانتاج الحربي ونادي مصر المقاصة والإسماعيلي.