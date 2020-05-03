رياضة | ميلان يطلب ضم مهاجم ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يطلب ضم مهاجم ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم نادي اي سي ميلان الإيطالي بعرض لضم نجم ريال مدريد، لوكا يوفيتش في فتر الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن ميلان يرصد مبلغ 35 مليون يورو، للتعاقد مع المهاجم الصربي "لوكا يوفيتش" في الميركاتو الصيفي القادم.

وأكدت الشبكة، أن نادي ميلان يسعى لجعل يوفيتش المهاجم الأول للفريق في المستقبل، وتكوين شراكة بينه وبين الجناح الكرواتي "أنتي ريبيتش" المعار من إنتراخت فرانكفورت الألماني.

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ويعمل ميلان على شراء عقد ريبيتش بشكل نهائي خلال الموسم القادم، بعد المستوى الكبير الذي قدمه في إعارته مع ميلان.

على الجانب الآخر، أشارت التقارير لرغبه ريال مدريد في الحصول على مبلغ 60 مليون يورو لبيع يوفيتش، وهو المبلغ الذي اشترى به اللاعب من فرانكفورت العام الماضي.

ولم يقدم يوفيتش أوراق اعتماده كمهاجم يليق بريال مدريد هذا الموسم، حيث شارك في 24 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.