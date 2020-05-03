رياضة | الأهلي يرحب بخروج 4 لاعبين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرحب بخروج 4 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي للدخول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة بشكل قوي مع بداية شهر يونيو القادم.

واستقر الأهلي على رحيل 4 لاعبين دفعه واحده عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقعلة الحمراء رحيل كل من صالح جمعة وجيرالدو دا كوستا ووليد أزارو وحسين السيد عن صفوف النادي في الصيف القام.

وأكد رينيه فايلر إلى إدارة الأهلي أنه ليس في حاجة لخدمات هذا الرباعي في الموسم القادم ويفضل الاستفادة منهم ماديا.