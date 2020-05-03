رياضة | الزمالك يفاوض صفقة مجانية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفاوض صفقة مجانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه من التعاقد مع أحمد داوودا لاعب وسط فريق طلائع الجيش.

إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لديها رغبة كبيرة فى حسم الصفقة لصالحها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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في حال وافق كارتيرون على التعاقد معه سينتقل إلى الزمالك في صفقة انتقال حر، وهو ما جعل إدارة الأبيض لديها الرغبة في ضمه،حيث سينتهي عقد أحمد داوودا بنهاية الموسم الحالي.

وينتظر الجهاز الفني بالزمالك القرار النهائي للفرنسي كارتيرون لحسم مصير الصفقة، سواء بضم اللاعب أو صرف النظر عن ضمه.

ويشار إلى أن أحمد داوودا كان ارتدى قميص الزمالك منذ موسمين ونصف قبل أن يرحل عن الفريق دون الحصول على فرصته كاملة.