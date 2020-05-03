رياضة | كريستيانو رونالدو يمنح والدته هدية ثمينة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يمنح والدته هدية ثمينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت والدة لاعب نادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الحتفال بالهدية الذي قدمها لها الدون بمناسبة عيد الأم في إيطاليا.

وقامت صحيفة كوريري ديللو سبورت بنشر الصورة التي شاركتها والدة كريستيانو عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، حيث أهداها المهاجم البرتغالي سيارة، وبعض الورود احتفالاً بعيد الأم.

وذكرت والدة كريستيانو عبر حسابها على إنستجرام: "شكراً للهدية الرائعة من إبني، أتمنى أن يحظى الجميع بيومٍ جيد".

ويتم الاحتفال بعيد الأم في إيطاليا في 2 مايو، ولكن كريستيانو فضل الاحتفال بوالدته مبكراً، خاصة بعد الأزمة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة.