رياضة | ريال مدريد يخسر صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخسر صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد الدوري الفرنسي أحد أهم الوجهات التي يعتمد عليها ريال مدريد في ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بينما بعد إلغاء المسابقة، وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.

لا تقتصر طموحات رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على التعاقد النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يحتاج إلى أشواط طويلة من المفاوضات مع النادي الباريسي للتنازل عن خدمات أحد أبرز اللاعبين الموهوبين على الساحة حالياً.

ويبرز اسم اللاعب الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا، كأحد أهم الأهداف التي يسعى "الملكي" للتعاقد معها لتدعيم خط وسط الفريق، حيث كانت الأمور تسير بشكل جيد قبل إلغاء الدوري الفرنسي.

وفي الوقت الذي حصل فيه نادي رين على دفعة معنوية رائعة، بسبب إلغاء المسابقة، حيث وجد نفسه النادي متأهلاً إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري، ويصبح مؤهلاً لخوض الدور التمهيدي في البطولة القارية.

Advertisements

ويعد خوض هذا الدور التمهيدي لأكبر منافسة على مستوى الأندية حافز كبير لملاك رين، على الاحتفاظ بخدمات أفضل لاعبي الفريق، وعدم التفريط فيهم خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من بينهم الشاب كامافينغا.

وتؤكد تصريحات مدرب رين جوليان ستيفان الصعوبات التي سيواجهها ريال مدريد في التفاوض حول اللاعب الأنغولي الأصل.

قال: "جميع المعلومات تشير إلى أن مستقبل اللاعب الكروي والبيئة المحيطة به ترجح أنه سيستمر في رين، إذ أن بيئته القريبة تعد مهنته على المدى المتوسط والطويل، إنه مرتبط بالنادي هنا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يلتقي بهم في الفريق، كما أن ما سيجعله يبقى هو تواجد النادي في دوري أبطال أوروبا خلال النسخة المقبلة، لأول مرة".

في المقابل لن يختلف الوضع كثيراً بالنسبة إلى كيليان مبابي الذي في الأساس يتمسك نادي باريس سان جيرمان باستمراره، بينما يأتي إلغاء الدوري الفرنسي، ليمنح النادي الباريسي الفرصة للتركيز بشكل أكبر في الحفاظ على أبرز نجومه، استعداداً للموسم المقبل.