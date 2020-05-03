رياضة | منافس الأهلي.. أزمة تضرب الوداد المغربي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر منافس الأهلي.. أزمة تضرب الوداد المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، أزمة خلال الفترة المقبلة.

إذ أنه مهدد بفقدان خدمات ثنائي الفريق محمد الناهيري وأمين تيغزوي، نظرا لنهاية عقدهم أواخر شهر مايو الحالي.

جاريدو طالب إدارة الوداد بسرعة التحرك لتجديد عقد الناهيري، لمدة ثلاث سنوات جديدة، وذلك بعدما أبدت العديد من الأندية اهتمامها به خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه ساهم بشكل كبير في تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويستعد لمواجهة الأهلي.

إدارة الوداد تسعى لتجديد عقد الناهيري، في الوقت الذي لم تفتح بعد ملف تجديد لاعبها أمين تيغزوي، ما يؤشر على اقتراب رحيل هذا الأخير عن الفريق الأحمر، مع نهاية الموسم الكروي.