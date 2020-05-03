رياضة | الداخلية الألمانية توافق على عودة البوندلسيجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية الألمانية توافق على عودة البوندلسيجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق وزير الداخلية والرياضة الألماني، هورست سيهوفر، اليوم الأحد، على استئناف الدوري الألماني لكرة القدم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء كلام سيهوفر في حديث لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار، وقال: "أجد أن البرنامج الموضوع من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في مايو"، وذلك قبل ثلاثة أيام من اجتماع للسلطات الألمانية للبت في مصير دوري "بوندسليغا".

ولكن سيهوفر، الذي يلعب دورا محوريا داخل الحكومة، كونه يحمل حقيبتين وزاريتين، أشار إلى أنه يتعين على الفرق واللاعبين احترام شروط عدة، ولن يحصلوا على أي "استثناء"، مضيفا في هذا الصدد: "في حال وجود حالة كورونا واحدة في صفوف الفريق أو جهازه الفني، يتوجب على النادي بأكمله والفريق المنافس له الذي واجهه في آخر مباراة أن يدخلوا في حجر صحي لفترة 14 يوما".

Advertisements

وتابع: "وبالتالي ثمة مخاطر تتعلق بالبرنامج وبالترتيب في حال انتقال العدوى، ما يستدعي انضباطا كبيرا في إطار مكافحة كورونا".

وكان من المقرر البت في مصير الدوري في اجتماع للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع رؤساء 16 مقاطعة ألمانية الخميس الماضي، لكن القرار تأجل إلى الأسبوع القادم مع إمكانية استئناف "البوندسليغا" في 16 أو 23 مايو الحالي.

وتوقف الدوري الألماني في منتصف مارس، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".