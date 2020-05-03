رياضة | حمد الله يفجر مفاجأة عن مستقبله الكروي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حمد الله يفجر مفاجأة عن مستقبله الكروي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نجم الكرة المغربية ونادي النصر السعودي، عبد الرازق حمد الله إن طبيبه طلب منه عدم لعب كرة القدم مرة أخرى.

ونشر حمد الله، اليوم الأحد، صورة عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام"، لتتويج النصر بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، ليذكر جمهور "العالمي"، بنصيحة طبيبه التي كادت تقضي على مسيرته الكروية.

وأرفق صاحب الـ29 عاما، الصورة التي يظهر فيها وهو يبكي بشدة عقب تتويج النصر في الموسم الماضي، بتدوينة طويلة جاء فيها: "حبيت أشارك معكم هذه الصورة المؤثرة التي كانت بعد فوزنا بأقوى وأغلى دوري سعودي في التاريخ، وبعد فوزي بهداف الدوري التاريخي، وأفضل لاعب في الدوري، لكن تلك الدموع لم تكن فرحة بهذه الإنجازات فقط، فلقد فزت بالعديد من الإنجازات من قبل".

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وأردف موضحا: "تلك الدموع خرجت من تلقاء نفسها وتذكرت قبل أقل من سنة عندما تعرضت لإصابة بليغة جدا، التي من خلالها قرر الطبيب المشرف علي في ذلك الحين، أن يقول لي إنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى في حياتي.. نعم قالها هكذا (لن تعلب كرة القدم مرة أخرى في حياتك".

وأكد حمد الله أن تلك الكلمات لم تحبطه، بل حفزته وزادته إصرارا لتحقيق المزيد من النجاحات، ليعود بعدها أقوى مما كان عليه.

وتعرض الدولي المغربي السابق، لإصابة خطيرة قبل انتقاله إلى النصر السعودي في العام 2018 قادما من الريان القطري، لكنه نجح في تجاوز أثر تلك الإصابة، وقاد النصر للتتويج بالدوري السعودي في موسم 2018/2019، بعد تصدره قائمة هدافي المسابقة برقم قياسي (34 هدفا)، كما حصل في نفس الموسم على جائزة "جلوب سوكر"، لأفضل لاعب عربي.