الامارات | كريستيانو رونالدو يمنح والدته هدية ثمينة غير متوقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يمنح والدته هدية ثمينة غير متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت والدة لاعب نادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالهدية الثمينة الذي قام نجلها كريستيانو بمنحها إليها، بمناسبة عيد الأم في إيطاليا، الذي يتم الاحتفال به في 2 مايو.

نشرت صحيفة كوريري ديللو سبورت الصورة التي شاركتها والدة كريستيانو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، حيث أهداها المهاجم البرتغالي سيارة، وبعض الورود احتفالاً بعيد الأم.

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وقالت والدة كريستيانو عبر حسابها على إنستغرام: "شكراً للهدية الرائعة من إبني، أتمنى أن يحظى الجميع بيومٍ جيد".

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