الامارات | كريستيانو رونالدو يمنح والدته هدية ثمينة غير متوقعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يمنح والدته هدية ثمينة غير متوقعة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت والدة لاعب نادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالهدية الثمينة الذي قام نجلها كريستيانو بمنحها إليها، بمناسبة عيد الأم في إيطاليا، الذي يتم الاحتفال به في 2 مايو.
نشرت صحيفة كوريري ديللو سبورت الصورة التي شاركتها والدة كريستيانو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، حيث أهداها المهاجم البرتغالي سيارة، وبعض الورود احتفالاً بعيد الأم.
وقالت والدة كريستيانو عبر حسابها على إنستغرام: "شكراً للهدية الرائعة من إبني، أتمنى أن يحظى الجميع بيومٍ جيد".
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