الامارات | بالصور.. تعرف إلى أول فريق إماراتي يستأنف التدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تعرف إلى أول فريق إماراتي يستأنف التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ منتخب الإمارات للجوجيتسو معسكره المغلق الذي يقيمه في فندق نادي ضباط القوات المسلحة، وذلك بعد استلام نتائج الفحص الطبي الذي تم إجراؤه لجميع اللاعبين والفريق الفني المشرف على تدريب المنتخب. وقال بيان صحافي: "عاد لاعبو المنتخب لصالات التدريب بحماسةٍ عاليةٍ تحضيراً للاستحقاقات الرياضية المقبلة، ويركز المعسكر التدريبي على ضمان حفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية بشكلٍ أساسي، بشكلٍ يمكّنهم من العودة لبساط المنافسات بأعلى درجات الجاهزية التي تمكّنهم من مواصلة الإنجاز والتميّز".

وقبل بدء جلسات التدريب، خضع جميع لاعبي المنتخب والفريق الفني للفحص الطبي للتأكد من سلامتهم، واستلم كل منهم غرفته الخاصة، بانتظار نتائج الفحوص التي أتت سلبيةً لجميع المشاركين، ما رفع الحالة النفسية والمعنوية للاعبين، حيث دخلوا اليوم الأول للتدريب مدفوعين بشوقٍ كبير للعودة للتمرين بعد فترة التباعد الاجتماعي وبقائهم في منازلهم على مدى نحو الشهرين الماضيين.

ومع بداية المعسكر، قال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "بناءً على توجيهات عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بدأنا معسكرنا التدريبي المغلق اليوم، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الصحية اللازمة، والفحوصات الطبية لجميع منتسبي المنتخب من لاعبين وكوادر فنية، وبعد صدور نتائج الفحوصات التي أتت سلبية للجميع، بدأنا جلسات التدريب اليومية. ويأتي تنظيم المعسكر التدريبي في أعقاب المباحثات المكثّفة مع مختلف الجهات المعنية والمناقشات التي أجرتها اللجنة التنفيذية للاتحاد خلال اجتماعها الأخير". وينطوي المعسكر المغلق على جلستي تدريب يومياً خلال شهر رمضان، تتوزع على جلسة تمارين خفيفة وتمارين تمدد قبل وقت الإفطار، ومن ثم جلسة تدريب ثانية بعد الإفطار بين الساعة العاشرة والثانية عشر ليلاً. وبالنظر لمستويات الانضباط العالية التي أظهرها اللاعبون والكادر الفني، وبناءً على نتائج هذا المعسكر، سنواصل المعسكرات التدريبية لمنتخبنا حتى موعد أول الاستحقاقات الرياضية في نوفمبر المقبل".

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ويشارك في المعسكر 43 لاعباً من جميع فئات المنتخب، يشرف عليهم المدرب رامون ليموس والفريق الفني الذي يضم مارسيلو نونيس وإدواردو دا سيلفا وسامويل أراوجو وبابلو ديسيرو وميخائيل مايا ومحمد القبيسي وإبراهيم الحوسني. وخلال كامل فترة المعسكر، لن يخالط اللاعبون أو الفريق الفني أي شخصٍ خارج المعسكر حرصاً على سلامة وصحة اللاعبين. وإلى جانب أماكن التدريب المجهزة، يوفر فندق نادي ضباط القوات المسلحة لجميع كوادر المنتخب مختلف وسائل الترفيه، وأفضل بيئة تدريبية وتنافسية تساعد الجميع على اخراج كامل طاقاتهم.

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