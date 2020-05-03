شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول لعودة الحياة إلى الرياضة الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريراً بشأن بروتوكول المجلس الرياضي الأعلى، الذي تم إعداده من أجل عودة الرياضة في إسبانيا واستئناف بطولة الدوري وغيرها من الرياضات الأخرى.

وينص البروتوكول على أن التدريب سيكون بشكل فردي، والتدريبات ستكون في الهواء الطلق بدون أماكن مغلقة، مع ضرورة الالتزام بالقفازات، وخلال الجري يجب أن تكون المسافة بين اللاعبين لا تقل عن مسافة مترين على الأقل.

وأضاف البروتوكول أنه يجب على مراكز التدريب أن تتيح مواد التعقيم وغيرها إلى اللاعبين، إلى جانب ضرورة الحفاظ على قانون المسافة الاجتماعية للسلامة في ظل انتشار وباء كورونا.

وأوضح التقرير أنه لن يكون هناك تدليك أو علاج طبيعي لتجنب الاتصال المباشر، بالإضافة أن اللاعبين سينامون في غرف فردية خلال أيام المعسكرات والتدريبات.

وعن حدوث أي حالة إصابة لأي لاعب، أوضح البروتوكول أنه سيتم التعامل مع وقف المعايير التي تم وضعها، ويتضمن عزل الشخص المصاب بغرفة عزل، وسيتم اجراء اختبار له، بالإضافة إلى إجراء اختبارات على عدد من اللاعبين الأخرين اللذين من الممكن أن يكونوا مخالطين له.

يأتي ذلك في إطار محاولات عديدة من أجل عودة الحياة إلى الرياضة الإسبانية بشكل عام وإلى الكرة والدوري الإسباني بشكل خاص، في ظل ما يعانيه العالم من انتشار لوباء كورونا حول العالم.

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