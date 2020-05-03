شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: لا أفضل انضمام صالح جمعة للزمالك.. ونجومية أحمد فتحي انتهت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، إنه لو كان مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، كان سيرفض ضم صالح جمعة، لاعب الأهلي.

وأضاف «جعفر»، في تصريحات على قناة «أون تايم»: «صالح جمعة زي محمد إبراهيم، الاثنين لاعيبة كرة، لكن الكرة مش نمرة واحد في حياتهم. في مثل شائع بيقول الفريك ميحبش شريك، الكرة دي هي حياتك وشعبيتك ونجوميتك وأكل عيشك».

وفيما يخص أحمد فتحي الذي سيرحل عن الأهلي في نهاية الموسم إلى بيراميدز، كشف «جعفر»: «محبش إن فتحي ينضم للزمالك، أنا عايز الزمالك يكون عنده لاعيبه أمامها مستقبل، فتحي ممكن تقابله مشاكل».

وتابع: «فتحي لعب معايا وأنا بدرب الإسماعيلي، هو لاعب كبير بالطبع وحقق كل حاجة في الكرة».

وحول تأثر «فتحي» بالرحيل عن الأهلي، أوضح «جعفر»: «فتحي تاريخه كنجم وقف برحيله عن الأهلي، لا أحد يختلف على عبدالله السعيد كأحد أفضل اللاعبين حاليا في مصر ولكن كفنيات وليس جماهيريا، الكرة في مصر أهلي وزمالك، جماهيرية وشعبية ونجومية».

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