شكرا لقرائتكم خبر عن «ديلي ميل»: أندية إنجليزية ترفض عودة الـ«بريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت عدة من تقارير صحفية إنجليزية إلى رفض العديد من الأندية استكمال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليح» على ملاعب محايدة، على رأسهم نادي ويستهام يونايتد، مطالبا في نفس الوقت عودة النشاط الرياضي المعلق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن ويستهام ليس النادي الوحيد الذي لا يرحب بفكرة الملاعب المحايدة، فسبق للرئيس التنفيذي لبرايتون إعلانه رفضه للمقترح معللا أنه من الممكن أن يكون له تأثير على نزاهة المنافسة.

ومن بين تلك الحلول التي تم اقتراحها لإنهاء المباريات التسع المتبقية هو اللعب في ملاعب محايدة لزيادة إجراءات الحماية والسلامة للاعبين وموظفي الأندية.

جدير بالذكر أن ويستهام يحتل المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.