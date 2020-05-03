شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يرفض بيع «كوليبالي» بأقل من 100 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرفض نادي نابولي الإيطالي التخلي عن خدمات مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بمبلغ يقل عن 100 مليون يورو.

وحسب صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فقد وضع نادي الجنوب الإيطالي مبلغ الـ 100 مليون يورو كحد أدنى لقبول بيع اللاعب في الصيف، وسط اهتمام عدد من أكبر الفرق الأوروبية بالحصول على خدماته.

وأضاف التقرير أن اللاعب، صاحب الـ28 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى 2023، يحظى باهتمام كل من ريـال مدريد الإسباني وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

ويعتبر الدولي السنغالي أحد أفضل مدافعي العالم على مدار الموسمين الماضيين مساهمًا في منافسة نابولي على الصعيدين المحلي والأوروبية.