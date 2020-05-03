إصابة حمدى النقاز بوعكة صحية داخل محبسه فى تونس

جدة - عمرو شويل تعرض التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق لأزمة صحية داخل السجن بعد صدور حكم بحبسه من قبل المحكمة التونسية لتعديه على موظف عمومى.

وكانت إذاعة "موازييك" التونسية كشفت فى وقت سابق عن صدور حكم بالسجن 4 أشهر ضد حمدى النقاز لاعب المنتخب التونسى والزمالك السابق، بسبب تعديه على موظف عمومى.

قال موقع " الصريح" التونسى أن النقاز تعرض لوعكة صحية داخل السجن بعد الحكم عليه بـ 4 اشهر مع النفاذ العاجل، مؤكدة على أن النقاز مازال يقضي عقوبة السجن بناء على الحكم القضائي الصادر في شأنه، ولا توجد وساطات لاطلاق سراحه وفقا للأنباء المتداولة.

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وذكر موقع "تونس الرقمية" أن حمدى النقاز قدم استئنافا عاجلا على الحكم الصادر بسجنه 4 أشهر وتغريمه 100 دينار، بسبب دخوله فى مناوشات مع رجل أمن، بعدما خالف اللاعب قانون الحجر الصحى العام فى البلاد، والذى قررته السلطات التونسية، ضمن إجراءات الحد من تفشى فيروس كورونا المستجد، بعدما وقعت المحكمة الابتدائية فى سوسة عقوبة على لاعب النجم الساحلى السابق بالسجن مدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 دينار بعد التعدى بالقول على موظف عمومى.

وكان حمدى النقاز قرر الرحيل عن صفوف نادى الزمالك فى سبتمبر الماضى بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد، بسبب عدم تقاضيه مستحقاته المالية، وقدم كلا الطرفين شكوى فى الآخر، ثم انتقل اللاعب التونسى إلى نادى سودوفا الليتوانى فى صفقة انتقال حر