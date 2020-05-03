شكرا لقرائتكم مهاجم أسوان يكشف حلمه فى العودة إلى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فادى فريد مهاجم أسوان الحالى والأهلى السابق أن حلم العودة للقلعة الحمراء لايفارق مخيلته منذ الخروج من أبواب النادى ، وقال فادى فريد فى تصريحات لبرنامج " وان تو " مع الاعلامى سيف زاهر على أذاعة أون سبورت : "بدأت مشوارى فى الأهلى بقطاع الناشئين موسم 2008 وكنت قريبا من الظهور فى قائمة الفريق الأول مع الأسبانى جاريدو مدرب الفريق الأسبق الذى اعتبره من أفضل المدربين الذين تدربت معهم على المستوى التكتيكى".

ويضيف فادى فريد : "خرجت من الأهلى للإعارة ثلاثة مرات الأولى فى الشرقية لمدة 6 شهور ثم النصر العمانى ثم الجونة وأخيراً بيع نهائى لأسوان ، وطوال هذه الفترة لم يفارق حلم العودة للقلعة الحمراء مخيلتى، فهو النادى الذى اعشقه وتربيت بين جدرانه وتعلمت داخله اللعب بروح وأخلاص والنظر دائماً للمركز الأول".

وعن أسباب هجوم الجماهير على مروان محسن مهاجم الاهلى يقول فادى فريد : " مروان محسن مهاجم متميز يتحرك مثلما يقول الكتاب ولكن تنقصه جزئية تسجيل الاهداف لذا تهاجمه الجماهير ولكنه لاعب مهم بدليل نيله ثقة كل مدربى الاهلى فى الفترات السابقة ".

وعن مثله الاعلى يقول فادى فريد :"الثنائى عماد متعب وعمرو زكى هما مثلى الاعلى دائماً أحب طريقة لعبهم كثيراً وأيضاً روحهم فى الملعب".

وعن أبناء جيله يقول فادى فريد : " رمضان صبحى وناصر ماهر وأحمد بيكهام جيلى فى الاهلى ، ورمضان تم تصعيده مبكراً لأنه "فلتة" من زمان ، شخصية الاهلى واضحة فيه من صغره".

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وفى وقت سابق ، وجه فادى فريد هداف نادى أسوان ولاعب الأهلى السابق رسالة إلى جماهير الكرة المصرية، بضرورة التزام منازلهم فى افترة الحالية، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا العالمى، والذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر.

وقال فريد: بتمنى الناس كلها تلتزم وتقعد فى البيت عشان الفيروس وأتمنى تستمتعوا بوقتكم فى البيت ويا رب دائماً تكونوا بخير.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، تمديد راحة لاعبى الفريق حتى نهاية مايو الجارى، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزًا فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.